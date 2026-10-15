अश्लील वीडियो भेजकर गुरुद्वारे के सेवादार से ठगे 15 लाख, दिल्ली पुलिस ने मेवात से गिरोह के चार शातिर दबोचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिला साइबर थाना पुलिस ने मेवात क्षेत्र से संचालित होने वाले एक सुसंगठित 'सेक्सटॉर्शन' साइबर-अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना इमरान खान समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पुलिस अफसर और यूट्यूब प्रतिनिधि बनकर लोगों को सेक्सटॉर्शन (अश्लील वीडियो कॉल व ब्लैकमेलिंग) के जाल में फंसाकर लाखों रुपये की उगाही करता था।

कैसे पहुंची पुलिस तक गिरोह की कारस्तानी? शिकायतकर्ता मंजीत सिंह (एक गुरुद्वारे के सेवादार) के व्हाट्सएप पर एक अश्लील वीडियो भेजा गया। इसके तुरंत बाद, खुद को गुड़गांव पुलिस का अधिकारी और यूट्यूब का प्रतिनिधि बताने वाले साइबर ठगों ने उन्हें फोन किया। ठगों ने पीड़ित पर अश्लील वीडियो देखने का झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। यूट्यूब, फेसबुक से वीडियो हटाने और एफआईआर से नाम निकालने के नाम पर गिरफ्तारी की धमकी देकर पीड़ित से पैसे मांगे गए।

कुल 15 लाख रुपये ठगों को दे दिया डर और दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने 11 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 के बीच अपने और अपने भांजे के खातों से कई बार में कुल 15 लाख ठगों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाद में रिश्तेदार से बात करने पर जब उन्हें ठगी का अहसास हुआ, तो उन्होंने 'नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930)' और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने कैसे तलाशे ठगी के 'तार'? उत्तरी जिले के डीसीपी के मुताबिक, पुलिस टीम ने लगभग 100 संदिग्ध मोबाइल नंबरों और आईएमआई की गहराई से जांच की। कॉल डेटा (सीडीआर) और आईपी लॉग्स की मदद से ठगों की लोकेशन राजस्थान के डीग (मेवात क्षेत्र) के गांव कलतारिया और आसपास के इलाकों में पाई गई। जांच में पता चला कि पीड़ित से ठगे गए 15 लाख अलग-अलग बैंक खातों में भेजे गए थे।

1.80 लाख अलवर के अंकित सैन के एक्सिस बैंक खाते में गए।

4.42 लाख लुधियाना के मो. सारिक खान के यूनीयन बैंक व आईसीआईसीआई बैंक खातों में गए।

1.00 लाख लुधियाना के तसलीम राजा के सीएसबी बैंक खाते में भेजे गए। इन सभी खातों में जमा हुए पैसों को तुरंत एटीएम, चेक या एनईएफटी के जरिए निकाल लिया जाता था ताकि बैंक खाते फ्रीज न हों।

लोगों को कैसे चुनते थे शिकार के लिए? 'फ्रेंड्स सर्च' ऐप का इस्तेमाल कर किसी विशेष शहर या इलाके के मोबाइल नंबर खोजे जाते थे। इसके बाद पीड़ित को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया जाता था। इसमें कॉल करने वाले फोन के पीछे एक दूसरा फोन रखकर पहले से रिकॉर्ड किया गया अश्लील वीडियो चलाया जाता था, जिससे लगे कि सामने वाला व्यक्ति सच में बात कर रहा है। साथ ही, इस कॉल को रिकार्ड कर लिया जाता था। इसके बाद गिरोह का सदस्य (यासिर) पुलिस अफसर या यूट्यूब अधिकारी बनकर पीड़ित को कॉल करता था और एफआईआर दर्ज होने व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठता था।