डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है।

दिल्ली पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड, आउटर नॉर्थ जिला ने बैन ई-सिगरेट के ट्रांसपोर्टेशन में शामिल एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के पास सिंघू बॉर्डर की तरफ एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान मोहम्मद अजहर खान, सुजीत जायसवाल और सागर नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

40000 ई-सिगरेट बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 फ्लेवर में 40000 ई-सिगरेट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया एक लोडिंग थ्री-व्हीलर बरामद किया है।

पीएस समयपुर बादली में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4/7 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब अंतरराज्यीय गिरोह के दूसरों सदस्यों की जांच कर रही है।

(खबर को न्यूज एजेंसी ANI इनपुट से बनाया गया है।)

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