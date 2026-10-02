ऑपरेशन कवच-15 के तहत दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे में 256 नार्को क्रिमिनल्स को दबोचा, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन कवच-15' के तहत शहर भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। 24 सितंबर शाम 6 बजे से 26 सितंबर शाम 6 बजे तक 48 घंटे तक चलाए गए अभियान और उसके बाद 1 अक्टूबर तक के फॉलो-अप में सभी जिलों, क्राइम ब्रांच, एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और स्पेशल सेल की टीमें एक साथ सक्रिय रहीं।

1708 स्थानों पर की गई छापेमारी इस अभियान में कुल 1708 स्थानों पर छापे और चेकिंग अभियान चलाए गए। नतीजतन, 214 एनडीपीएस मामलों में 256 नार्को अपराधियों (जिनमें एक बाल अपराधी शामिल) को गिरफ्तार किया गया। साथ ही, 15 उद्घोषित अपराधी (पीओ) और सात वांटेड आरोपियों को भी पकड़ा गया। 140 हिस्ट्रीशीटरों की जांच की गई।