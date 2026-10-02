दुर्गापूजा में दिल्ली से पटना जाने का है प्लान? इन नियमित और स्पेशल ट्रेनों में बन सकती है आपकी यात्रा आसान

डिजिटल डेस्क, पटना। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के आगमन के साथ ही दिल्ली से पटना और बिहार के अन्य शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। इस फेस्टिव सीजन के चलते नियमित ट्रेनों में सीटें तेजी से फुल हो चुकी हैं और अधिकांश प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग या 'नो रूम' जैसी स्थिति देखने को मिल रही है।

प्रमुख नियमित ट्रेनें और उनकी समय सारणी दिल्ली से पटना रूट पर रोजाना चलने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का शेड्यूल इस प्रकार है। सम्पूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12394): नई दिल्ली (NDLS) से शाम 17:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 06:50 बजे पटना जंक्शन पहुंचती है।

विक्रमशिला एक्सप्रेस (12368): आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से दोपहर 13:15 बजे खुलकर अगले दिन सुबह पटना जंक्शन पहुंचती है।

श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392): नई दिल्ली से दोपहर 13:10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह पटना जंक्शन पहुंचती है।

पूर्वा एक्सप्रेस (12304): नई दिल्ली से शाम 17:40 बजे खुलकर अगले दिन सुबह पटना पहुँचती है।

मगध एक्सप्रेस (20802): नई दिल्ली से रात 21:05 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर में पटना जंक्शन पहुंचती है।

अमृत भारत एक्सप्रेस (22362):नई दिल्ली से शाम 19:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10:43 बजे पटना पहुँचती है।

राजधानी एक्सप्रेस सेवाएं: इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से पटना के रास्ते डिब्रूगढ़, अगरतला और राजेंद्र नगर के लिए तीन अलग-अलग राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भी संचालित होती हैं। त्योहारी भीड़ को देखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनें नियमित ट्रेनों में भारी वेटिंग को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा लगातार विशेष फेरों के साथ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

पाटलिपुत्र फेस्टिव स्पेशल (04096): आनंद विहार टर्मिनल से मध्यरात्रि रात 00:05 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 23:00 बजे पाटलिपुत्र/पटना क्षेत्र पहुंचती है।

अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें: चंडीगढ़ और अन्य समीपवर्ती राज्यों से भी पटना और दानापुर के लिए विशेष ट्रेनें घोषित की गई हैं। कंफर्म सीट पाने के उपाय यदि आपको नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं: