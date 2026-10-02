दुर्गापूजा में दिल्ली से पटना जाने का है प्लान? इन नियमित और स्पेशल ट्रेनों में बन सकती है आपकी यात्रा आसान
दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के चलते दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है, जिससे नियमित ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं।
HighLights
त्योहारों के कारण दिल्ली-पटना ट्रेनों में भारी भीड़।
नियमित ट्रेनों में सीटें फुल, लंबी वेटिंग लिस्ट।
पूजा स्पेशल ट्रेनें और तत्काल कोटा हैं विकल्प।
डिजिटल डेस्क, पटना। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के आगमन के साथ ही दिल्ली से पटना और बिहार के अन्य शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। इस फेस्टिव सीजन के चलते नियमित ट्रेनों में सीटें तेजी से फुल हो चुकी हैं और अधिकांश प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग या 'नो रूम' जैसी स्थिति देखने को मिल रही है।
प्रमुख नियमित ट्रेनें और उनकी समय सारणी
दिल्ली से पटना रूट पर रोजाना चलने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का शेड्यूल इस प्रकार है।
- सम्पूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12394): नई दिल्ली (NDLS) से शाम 17:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 06:50 बजे पटना जंक्शन पहुंचती है।
- विक्रमशिला एक्सप्रेस (12368): आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) से दोपहर 13:15 बजे खुलकर अगले दिन सुबह पटना जंक्शन पहुंचती है।
- श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392): नई दिल्ली से दोपहर 13:10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह पटना जंक्शन पहुंचती है।
- पूर्वा एक्सप्रेस (12304): नई दिल्ली से शाम 17:40 बजे खुलकर अगले दिन सुबह पटना पहुँचती है।
- मगध एक्सप्रेस (20802): नई दिल्ली से रात 21:05 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर में पटना जंक्शन पहुंचती है।
- अमृत भारत एक्सप्रेस (22362):नई दिल्ली से शाम 19:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10:43 बजे पटना पहुँचती है।
- राजधानी एक्सप्रेस सेवाएं: इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से पटना के रास्ते डिब्रूगढ़, अगरतला और राजेंद्र नगर के लिए तीन अलग-अलग राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भी संचालित होती हैं।
त्योहारी भीड़ को देखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनें
नियमित ट्रेनों में भारी वेटिंग को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा लगातार विशेष फेरों के साथ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
- पाटलिपुत्र फेस्टिव स्पेशल (04096): आनंद विहार टर्मिनल से मध्यरात्रि रात 00:05 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 23:00 बजे पाटलिपुत्र/पटना क्षेत्र पहुंचती है।
- अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें: चंडीगढ़ और अन्य समीपवर्ती राज्यों से भी पटना और दानापुर के लिए विशेष ट्रेनें घोषित की गई हैं।
कंफर्म सीट पाने के उपाय
यदि आपको नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:
- तत्काल कोटा: यात्रा की तिथि से ठीक एक दिन पहले सुबह 10:00 बजे (AC) और 11:00 बजे (स्लीपर) तत्काल कोटे के तहत बुकिंग करें।
- पूजा स्पेशल ट्रेनें: रेलवे द्वारा घोषित की जाने वाली 0-सीरीज की स्पेशल ट्रेनों के खुलने की तारीखों पर नजर रखें, क्योंकि इनमें सीटें आसानी से मिल जाती हैं।
सीटों की लाइव स्थिति और समय सारणी की सटीक जानकारी के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (irctc.co.in) या मोबाइल ऐप का उपयोग करें।