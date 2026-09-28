पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, 30 नवंबर तक मिलेगी सुविधा

संवाद सूत्र, सहरसा। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रियों की सुगम व आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा पूर्व से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

कई स्पेशल ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित ठहराव, समय-सारणी, मार्ग और कोच संयोजन के अनुसार ही संचालित होंगी। पाटलिपुत्रा- पूर्णिया कोर्ट वाया सहरसा होकर चल रही स्पेशल रात्रिकालीन ट्रेन का विस्तार किया गया है, जिसके अनुसार गाड़ी संख्या 03216 पाटलिपुत्र स्टेशन से पूर्णिया कोर्ट तक सप्ताह में 5 दिन बुधवार एवं शनिवार को छोड़कर चलेगी।