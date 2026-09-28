29 सितंबर को मुजफ्फरपुर हावड़ा और भागलपुर इंटरसिटी रद, एनआई कार्य के कारण कई ट्रेनों के बदले रूट

गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Train Cancellation News: डीकेजीएस-आरडीयूएम रेलखंड पर गैर-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

इस निर्माण कार्य की वजह से 29 सितंबर को मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे द्वारा जारी नई योजना के तहत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग में बदलाव और आंशिक समापन का निर्णय लिया गया है।

कई प्रमुख ट्रेनें रद जारी समय-सारणी के अनुसार 29 सितंबर को गाड़ी संख्या 15272 मुजफ्फरपुर-हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन पूरी तरह से रद रहने वाला है। इसके अलावा 28 सितंबर को मुजफ्फरपुर-भागलपुर और 29 सितंबर को भागलपुर-मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन भी पूरी तरह ठप रहेगा। जयनगर और पटना के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां 15527 एवं 15528 भी 29 सितंबर को पटरी पर नहीं दौड़ेंगी।

बीच रास्ते से संचालन पाटलिपुत्र और बगहा के बीच चलने वाली गाड़ियां 15201 और 15202 भी एनआई कार्य के कारण प्रभावित होने जा रही हैं। 29 सितंबर को पाटलिपुत्र-बगहा एक्सप्रेस का संचालन पाटलिपुत्र के स्थान पर हाजीपुर स्टेशन से ही शुरू किया जाएगा।