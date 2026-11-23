जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट से लौट रहे आरोपितों ने सफेद अर्टिगा कार में 50 वर्षीय महिला को लिफ्ट दी और खुद को डाकघर का अधिकारी बताकर उसके सोने के गहने ठग लिए। जांच के नाम पर गहने लिफाफे में रखवाए और उनकी जगह मोबाइल चार्जिंग केबल थमा दी।

हौज खास थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के आठ घंटे के भीतर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल कार और गहने गिरवी रखने से संबंधित 60,357 रुपये की रसीद भी बरामद हुई है। क्या है पूरा मामला? जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के अनुसार, त्रिलोकपुरी निवासी रोहित शर्मा (26 वर्ष) 19 नवंबर को सनलाइट कॉलोनी थाने में दर्ज ठगी के मामले में साकेत कोर्ट में पेशी के लिए आया था। लौटते समय उसने साथी रॉकी के साथ पंचशील एन्क्लेव बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही सोनतारा को निशाना बनाया।

पंचशील पार्क में घरेलू सहायिका का काम करने वाली महिला को दोनों ने अर्टिगा में लिफ्ट दी। खुद को डाकघर का अधिकारी बताकर गहनों की जांच का झांसा दिया। महिला ने अपने झुमके, चेन और मंगलसूत्र लिफाफे में रख दिए। आरोपितों ने लिफाफा बदलकर उसमें मोबाइल चार्जिंग केबल रख दी और महिला को प्रगति मैदान के पास उतारकर फरार हो गए।

कार के नंबर से आरोपितों तक पहुंची पुलिस एसएचओ सतीश जसोरिया की देखरेख में एसआइ संजय मीणा और हेड कॉन्स्टेबल अशोक कुमार की टीम ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी निगरानी से कार की पहचान की। पता चला कि अर्टिगा रोहित ने किराये पर ली थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में चंदर कुमार की भूमिका सामने आई।

उसने ठगे गए गहने खिचड़ीपुर स्थित फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखवाए थे। पुलिस ने चंदर को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 60,357 रुपये की स्वीकृति वाली गिरवी रसीद बरामद हुई है। गहनों की बरामदगी और फरार रॉकी की तलाश जारी है।