'भाई, जरा धक्का लगा दो', मदद मांगने आया युवक ले भागा एक्टिवा; दिल्ली पुलिस ने दबोचा नोएडा का 'अर्जुन'

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। लाडो सराय बस स्टैंड के पास मदद मांगने के बहाने एक बदमाश ने युवक की एक्टिवा और उसमें रखा मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।

साकेत थाना पुलिस ने तकनीकी जांच और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपित को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर छीनी गई होंडा एक्टिवा और विवो मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। साथ ही उसके कब्जे से मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी मिली है।

पुलिस के अनुसार, 12 नवंबर को लाडो सराय बस स्टैंड के पास से स्कूटर छीनने की शिकायत मिली थी। पीड़ित ने बताया कि एक व्यक्ति उसके पास आया और अपनी मोटरसाइकिल खराब होने की बात कहकर उसे धक्का लगाने में मदद करने को कहा।

स्कूटी को धक्का देने का दिया था प्रस्ताव इसके बाद आरोपित ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने और खुद उसकी एक्टिवा चलाते हुए खराब बाइक को धक्का देकर ले जाने का प्रस्ताव दिया। पीड़ित उसकी बातों में आ गया और मोटरसाइकिल पर बैठ गया। इसी दौरान आरोपित उसकी होंडा एक्टिवा लेकर फरार हो गया।

एक्टिवा में पीड़ित का विवो मोबाइल फोन भी रखा था। मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम को एक्टिवा की लोकेशन नोएडा में मिली। वहां स्कूटर खड़ा मिला। पुलिस ने आरोपित के आने का इंतजार किया और उसे स्कूटर लेने पहुंचने पर दबोच लिया।