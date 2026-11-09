शाहदरा पुलिस का बड़ा एक्शन, लग्जरी कार से हो रही थी शराब की तस्करी; ऐसे हुआ भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी हरीश भाटी (28) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 650 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है। शराब की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही सफेद रंग की मारुति अर्टिगा कार भी जब्त की गई है।

डीसीपी शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि हरीश भाटी सफेद रंग की मारुति अर्टिगा कार में अवैध शराब लेकर कांति नगर रेड लाइट के पास बिहारी कालोनी आने वाला है। सूचना के आधार पर एएनटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसमें एसआइ दीपक, एसआइ शोकिंदर, हेड कांस्टेबल विकास मलिक, राजेश कुमार, पंकज कुमार, विजय, कांस्टेबल अर्जुन और महिला कांस्टेबल शिवानी शामिल थीं। रेड लाइट के पास घेराबंदी टीम ने कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में कांति नगर रेड लाइट के पास घेराबंदी कर सफेद रंग की अर्टिगा कार को रोक लिया। कार की तलाशी लेने पर उसमें से अवैध शराब 13 बाक्स बरामद हुए।

पुलिस ने कार जब्त कर ली। इस मामले में कृष्णा नगर थाने में छह नवंबर को आबकारी अधिनियम की धारा ल के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह निजी कंपनी में चालक था और दिहाड़ी पर काम करता था।