जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सुनसान रास्तों पर महिला के भेष में खड़े होकर राहगीरों से मदद मांगना और फिर उन्हें लूट का शिकार बनाना। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने लूटपाट के ऐसे तरीके से वारदात करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान लोनी की पूजा कॉलोनी निवासी मोनू उर्फ चाइनीज और साउथ गामड़ी निवासी सागर शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 1400 रुपये बरामद किए हैं। दोनों की गिरफ्तारी से न्यू उस्मानपुर और शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में हुई लूट की दो वारदातों को सुलझाने का दावा किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर की तड़के करीब 4 बजे प्लाईवुड लेकर बुराड़ी जा रहा टेंपो ड्राइवर सिग्नेचर ब्रिज के पास पहुंचा। वहां महिला के कपड़ों में खड़े एक व्यक्ति ने मदद के लिए हाथ देकर उसे रोका। ड्राइवर जैसे ही वाहन से नीचे उतरा, महिला के भेष में मौजूद बदमाश ने उसे पकड़ लिया। तभी पीछे से एक अन्य साथी ने ड्राइवर का गला दबा दिया।