दिल्ली पुलिस के घायल जवानों को राहत, 250 से अधिक कर्मियों को मिलेंगे 15 से 25 हजार रुपये

जागरण संवादाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इस वर्ष कानून-व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटियों के दौरान घायल हुए 250 से अधिक पुलिसकर्मियों के लिए 15 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों के लिए 25 हजार रुपये और अन्य रूप से चोटिल हुए कर्मियों के लिए 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से दी जाएगी राशि अपर पुलिस आयुक्त (जनसंपर्क) राजीव रंजन ने बताया कि यह सहायता राशि दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, "यह वित्तीय सहायता हमारे उन जवानों के समर्पण और बलिदान का सम्मान है जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान घायल हुए हैं। हमारे कर्मियों का कल्याण और देखभाल दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

2023 से दिया जा रहा है 'आहत वीर सम्मान पत्र' जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के डीसीपी (डीसीपी) विशेष व योग्य मामलों में सहायता राशि को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भी भेज सकते हैं। 2026 में विरोध-प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।