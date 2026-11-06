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दिल्ली पुलिस के घायल जवानों को राहत, 250 से अधिक कर्मियों को मिलेंगे 15 से 25 हजार रुपये

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Fri, 06 Nov 2026 02:48 PM (IST)

दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था ड्यूटी के दौरान घायल हुए 250 से अधिक पुलिसकर्मियों के लिए 15 हजार से 25 हजार ...और पढ़ें

दिल्ली पुलिस के 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को 15 से 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस के 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को 15 से 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

HighLights

  1. घायल पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस देगी आर्थिक सहायता।

  2. 250 से अधिक जवानों को मिलेगा 15-25 हजार रुपये।

  3. यह राशि दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड से दी जाएगी।

जागरण संवादाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इस वर्ष कानून-व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटियों के दौरान घायल हुए 250 से अधिक पुलिसकर्मियों के लिए 15 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों के लिए 25 हजार रुपये और अन्य रूप से चोटिल हुए कर्मियों के लिए 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से दी जाएगी राशि

अपर पुलिस आयुक्त (जनसंपर्क) राजीव रंजन ने बताया कि यह सहायता राशि दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, "यह वित्तीय सहायता हमारे उन जवानों के समर्पण और बलिदान का सम्मान है जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान घायल हुए हैं। हमारे कर्मियों का कल्याण और देखभाल दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

2023 से दिया जा रहा है 'आहत वीर सम्मान पत्र'

जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के डीसीपी (डीसीपी) विशेष व योग्य मामलों में सहायता राशि को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भी भेज सकते हैं। 2026 में विरोध-प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी के दौरान विशेषकर दंगों और विरोध-प्रदर्शनों को संभालते समय या अपराधियों को पकड़ते समय घायल होने वाले जवानों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2023 में 'आहत वीर सम्मान पत्र' की शुरुआत की थी।

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(पीटीआई के इनपुट के साथ)

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