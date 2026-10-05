दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत बने ADCP, जंतर-मंतर पर छेड़खानी के आरोपों के बीच मिला प्रमोशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान छेड़खानी के आरोपों को लेकर चर्चा में आए दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत को एडिशनल डीसीपी के पद पर पदोन्नति दी गई है।

वह उन 12 DANIPS अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें विभागीय आदेश के तहत उच्च पद पर प्रमोशन दिया गया है। गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने खुद को पत्रकार बताते हुए विवेक भगत पर छेड़खानी का आरोप लगाया था।