बटरफ्लाई पार्क से नीली झील तक, दिल्ली के 5 प्रमुख ग्रीन स्थलों का होगा कायाकल्प; रखरखाव के लिए टेंडर जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मैं सांसों के संकट के बीच पांच विशेष पार्कों और औषधीय उद्यान के रखरखाव को लेकर वन एवं वन्यजीव विभाग ने पहल की है।

विभाग ने बटरफ्लाई पार्क, अरावली पार्क, लाल पार्क, नीली झील और औषधीय उद्यान की देखरेख के लिए टेंडर जारी किया है। चयनित एजेंसी को एक वर्ष तक इन सभी हरित स्थलों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

पार्कों के रखरखाव पर खर्च होंगे 85 लाख

इसके लिए अनुभवी एजेंसियों से आवेदन मांगे गए हैं। इस पहल से दिल्ली के इन पांच विशेष पार्कों और औषधीय उद्यान की हरियाली, सुंदरता और रखरखाव को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इनके रखरखाव पर एक करोड़ 85 लाख खर्च होंगे। इनमें तुगलकाबाद क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क साढ़े 20 एकड़ में है और अरावली पार्क 5 एकड़ में फैला है।

नील झील की क्या है खासित? नीली झील का अपना महत्व है, पर्यावरण प्रेमी इसके रखरखाव को लेकर अदालत तक जा चुके हैं। किशनगढ़ के पास यह एक सुंदर झील है। जिसका पानी नीला रहता है। इसके चारों ओर प्राकृतिक हरियाली है। इन पार्कों में से पहले केवल बटरफ्लाई पार्क में ही कुछ कर्मचारी काम पर लगाए गए थे, वे भी पूरे नहीं थे, वे अब नहीं हैं, अन्य का रखरखाव राम भरोसे था। अब ठीक तरह से इन सभी पार्क की दशा सुधर सकेगी।

दिल्ली का बटरफ्लाई पार्क बटरफ्लाई पार्क (तितली उद्यान) इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तितलियों के अनुकूल पौधे लगाए गए हैं और उनके लिए प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया गया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है। यहां 100 से अधिक प्रजातियों की तितलियां देखने को मिलती हैं।