दिल्ली में चार मंजिला मकान हुआ तिरछा, पड़ोसी ने हद से ज्यादा खोद दी जमीन; करीब 20 लोगों की जान पर आफत

नीतीश कुमार सिंह, पूर्वी दिल्ली। पांडव नगर के बी-ब्लाॅक में नए भवन के निर्माण के लिए की गई गहरी खुदाई से 50 गज के भूखंड पर बना चार मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान में दरारें आने के साथ वह झुक गया।

उस समय पास के प्लाॅट नंबर बी-126 पर जेसीबी से करीब दस फीट गहरी खुदाई की जा रही थी, जबकि क्षतिग्रस्त मकान बी-127 नंबर पर स्थित है। घटना के समय मकान में करीब 15 से 20 लोग मौजूद थे। एहतियातन मकान खाली करा लिया गया।