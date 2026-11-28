जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी की सड़कों पर नाबालिगों के हाथ में गाड़ियों के स्टेयरिंग किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है, इसका उदाहरण शनिवार सुबह मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में देखने को मिला।

आरामबाग में दसवीं कक्षा का एक छात्र स्कॉर्पियो कार लेकर सड़क पर निकला और अनियंत्रित होकर उसने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार सड़क किनारे स्थित पान के खोखे में जा घुसी। हादसे में दो किशोरियों समेत तीन लोग घायल हो गए। इनमें खोखा संचालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पिता के नाम पर है कार का रजिस्ट्रेशन पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हादसा सुबह करीब आठ बजे हुआ। कार दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला नाबालिग छात्र चला रहा था। वह अपने परिवार के साथ आरामबाग में ही रहता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्कार्पियो उसके पिता के नाम पर पंजीकृत है। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया।

पुलिस उसकी पहचान की पुष्टि कर उसे तलाशने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि नाबालिग को कार चलाने के लिए वाहन किसकी अनुमति से मिला था। पुलिस दुर्घटना के कारणों और वाहन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।

क्या कहता है नियम? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A में नाबालिगों द्वारा किए गए वाहन संबंधी अपराधों के लिए विशेष प्रावधान हैं। जिसके तहत नाबालिग के अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कानून के मुताबिक, अगर नाबालिग द्वारा किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है, तो अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अगर अभिभावक द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध उनकी जानकारी में नहीं हुआ तो कार्रवाई से बच सकते हैं।