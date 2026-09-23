दिल्ली में चला ‘ऑपरेशन विस्टा 1.0’, 194 अवैध विदेशी नागरिकों को भेजा डिटेंशन सेंटर; नेटवर्क की होगी जांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजधानी के सभी 15 जिलों में अवैध रूप से रह रहे 194 विदेशी नागरिकों को ढूंढकर उन्हें हिरासत में लेकर लामपुर स्थित डिटेंशन सेंटर में रखवा दिया है।

पुलिस ने इन नागरिकों के बारे में संबंधित दूतावास और उच्चायोगों को भी जानकारी दे दी है ताकि जल्द से जल्द उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके। वीजा अवधि समाप्त हो जाने पर अवैध तरीके से राजधानी में रहने वाले विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने ''आपरेशन विस्टा 1.0'' (वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन) नाम से एक माह का विशेष अभियान चलाया था।

विदेशी नागरिकों के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस ने एफआरआरओ से भारत में ठहरे विदेशी नागरिकों की सूची प्राप्त करने के अलावा एफआरआरओ के साफ्टवेयर से भी जांच की थी जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक पकड़े गए। इनमें सबसे अधिक अफ्रीकी देशों के 117, बांग्लादेश के 65 और अन्य देशों के 9 नागरिक शामिल हैं। अफ्रीकी देशों के अधिकतर नागरिक ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की संभावना है।

पहली बार चला इस तरह का ऑपरेशन विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच एचजीएस धालीवाल का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने, नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और आव्रजन कानूनों का कड़ाई से पालन कराने के प्रयास के तहत पहली बार इस तरह कर आपरेशन चलाया गया। इंटेलिजेंस से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं जिनमें कई ड्रग्स तस्करी व अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं।

ऐसे लोगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच जांच जारी रखेगी। ऐसे लोगों को आश्रय, जाली दस्तावेज, रसद सहायता या अन्य कोई भी मदद उपलब्ध कराने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके आपराधिक नेटवर्क के मददगारों, सहयोगियों और अन्य सदस्यों की पहचान के लिए सत्यापन और जांच प्रक्रिया जारी है।