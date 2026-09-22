आगरा में विदेशी पर्यटकों का डाॅलर्स से भरा पर्स ले भागे लड़के, पुलिस को मिले CCTV फुटेज

जागरण संवाददाता, आगरा। अमेरिका के पर्यटकों का डाॅलरों से भरा पर्स दो बच्चे लेकर भाग गए। पर्स में 2,750 डाॅलर के अलावा अन्य जरूरी कागजात रखे थे। भारतीय मुद्रा में डाॅलर ढाई लाख से अधिक बैठते हैं। पर्यटक दंपती ने पर्यटन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सीसीटीवी कैमराें की रिकार्डिंग से पुलिस को सुराग मिले हैं।

अमेरिकी पर्यटक दंपती अपने मित्र गुयेन फुओन के साथ आगरा घूमने आई थीं। पर्यटक फतेहाबाद रोड स्थित होटल ट्राइडेंट में ठहरे थे। दंपती 19 सितंबर की शाम पांच बजे ताजनगरी स्थित एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गए थे। दवा खरीदने के बाद भुगतान करके पर्स को बैग में रख लिया।

दुकान से ही दंपती के पीछे नौ एवं 12 साल के दो लड़के लग गए। वह उनसे रुपये मांगने लगे, पर्यटक दंपती दोनों को अनदेखा करके आगे बढ़ गए। कंधे पर लटके बैग की चेन खुली हुई थी। दोनों लड़कों ने उन्हें पर्स से रुपये निकालते देख लिया था।

होटल लौटते समय दोनों लड़कों ने रास्ते में उन्हें फिर घेर लिया, रुपये मांगने लगे। उनका ध्यान भटकाने के बाद एक लड़का बैग में रखा पर्स निकालकर भाग गया। पर्यटक दंपती ने पुलिस काे बताया कि पर्स में 2,750 डाॅलर व दो हजार भारतीय मुद्रा एवं पासपोर्ट था। पुलिस ने घटनास्थल के पास सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग चेक की।