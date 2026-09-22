203 विदेशी मेहमान, एक चार्टर विमान और बोधगया का सफर... 6 महीने बाद गया में लौटी इंटरनेशनल रौनक

संवाद सूत्र, बोधगया(गया जी)। गया जी एयरपोर्ट पर मंगलवार को करीब छह महीने बाद एक साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के पहुंचने से अंतरराष्ट्रीय रौनक लौट आई। वियतनाम से 203 पर्यटकों को लेकर एक चार्टर विमान सीधे गया जी एयरपोर्ट पहुंचा।

विमान के लैंड करते ही टर्मिनल भवन विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया। एयरपोर्ट पर टूर ऑपरेटर्स और संबंधित कंपनियों की ओर से पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वियतनाम से सीधे गया पहुंचे 203 पर्यटक एयरबस सी-21 विमान से पहुंचे वियतनामी पर्यटक करीब एक सप्ताह तक बोधगया सहित बुद्धिस्ट सर्किट के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इसके बाद इसी चार्टर विमान से वियतनाम लौटेंगे। गया एयरपोर्ट पर उतरने के करीब आधे घंटे बाद विमान वापस वियतनाम के लिए रवाना हो गया। पर्यटकों के आगमन के साथ ही बोधगया के पर्यटन कारोबारियों के बीच भी उत्साह का माहौल देखा गया। महाबोधि मंदिर समेत इन स्थलों पर जा सकते हैं पर्यटक वियतनामी पर्यटकों का दल बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख स्थलों के दर्शन और बुद्धिस्ट सर्किट के भ्रमण के उद्देश्य से भारत आया है। बोधगया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर सहित अन्य बौद्ध धार्मिक स्थलों के भ्रमण का कार्यक्रम है।