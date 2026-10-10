दिल्ली में बॉडी कैमरों से लैस पुलिस और पिंक फोर्स हर एक्टिविटी करेगी रिकॉर्ड; जगह-जगह मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मध्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने के लिए शनिवार को व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान पुलिस की वर्दी पर लगे बॉडी कैम धरनास्थल पर होने वाली हर अराजकता को रिकॉर्ड करते रहेंगे।

भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग रणनीतिक तैनाती: मंडी हाउस और फिरोज शाह रोड सहित कई प्रमुख इलाकों में मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है।

मंडी हाउस और फिरोज शाह रोड सहित कई प्रमुख इलाकों में मल्टी-लेयर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है। 35,000 से अधिक जवान: पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 35,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है।

पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 35,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय का निर्देश: केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा के लिए बॉडी कैमरों का इस्तेमाल पारदर्शिता बनाए रखने और झूठे आरोपों से बचने के लिए ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस कर्मियों को नाइट-विज़न (कम रोशनी में रिकॉर्ड करने में सक्षम) यूनिफॉर्म बॉडी कैमरे दिए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "मैनहैंडलिंग की स्थिति में अक्सर पुलिस पर आरोप लगते हैं। ये बॉडी कैमरे स्थिति को रिकॉर्ड करेंगे और यह साबित करेंगे कि कार्रवाई पारदर्शी थी या नहीं।"

'पिंक फोर्स' की विशेष तैनाती हाल के प्रदर्शनों में महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस ने अपनी स्पेशलाइज्ड पूरी तरह महिलाओं वाली ‘पिंक फोर्स’ को भी प्रमुख क्षेत्रों में उतारा है।