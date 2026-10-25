दिल्ली में वृद्धा पेंशन सूची से बाहर हो जाएंगे 25% लाभार्थी? घर-घर सत्यापन का प्रोसेस शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तकरीबन 4.4 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शनिवार से शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे।

सरकार को उम्मीद है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मौजूदा लाभार्थियों की सूची में 20 से 25 प्रतिशत तक जगह खाली हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

घर-घर जाकर होगा बायोमेट्रिक सत्यापन सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया पहले शुरू होनी थी, लेकिन तीसरे पक्ष के जरिये लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराने की अनुमति नहीं मिलने के कारण इसे रोकना पड़ा था। अब अनुमति मिलने के बाद घर-घर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य मृत लाभार्थियों के नाम हटाने के साथ ही दोहरे या अन्य सरकारी सहायता के साथ अपात्र रूप से वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लोगों की पहचान करना है। सत्यापन के बाद सभी लाभार्थियों का रिकार्ड भी दुरुस्त किया जाएगा।

कॉमन सर्विसत सेंटर के साथ हुआ समझौता इस काम के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने इस साल की शुरुआत में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ समझौता किया था। सीएससी के दिल्ली में करीब छह हजार केंद्र हैं। इसके नेटवर्क की मदद से सत्यापन दल लाभार्थियों के पंजीकृत पते पर पहुंचेंगे।