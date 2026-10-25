दिल्ली के स्कूल में कोडरमा की छात्रा की संदिग्ध मौत, स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, कोडरमा। दिल्ली के कृष्णानगर स्थित सर्वोदय स्कूल में 11वीं की छात्रा लक्ष्मी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में उसकी मां लालवा देवी ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

कोडरमा जिले के गझंडी निवासी लक्ष्मी की मौत से स्वजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शनिवार की शाम लालवा देवी अपने पति मनोहर के साथ दिल्ली जाने के लिए कोडरमा स्टेशन पहुंचीं।

लालवा देवी ने बताया कि वह 17 अक्टूबर को अपनी मां की तबीयत खराब होने की सूचना पर दिल्ली आई थीं। उनकी बेटी पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी आगे रहती थी और हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती थी। उससे परिवार को काफी उम्मीदें थीं। घटना वाले दिन भी वह खुशी-खुशी स्कूल के लिए निकली थी। स्कूल में उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं था।

उन्होंने बताया कि उन्हें करीब 12 बजे दिन में स्कूल बुलाया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने अन्य स्वजनों को स्कूल भेजा, लेकिन उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया गया। प्रधानाचार्य को सूचना देने के बाद काफी देर से उन्हें बेटी की झुलसी हुई हालत के बारे में पता चला।