दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कारिडोर पर हादसा, विपरीत दिशा में दौड़ रही कार दूसरी से टकराई... बाल-बाल बचे सवार

जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कारिडोर पर काठा टोल प्लाजा के पास दो कार आपस में टकरा गईं। इनमें एक विपरीत दिशा में दौड़ रही थी। चालक के मुंह से शराब की दुर्गंध आने की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गईं। उनमें सवार लोग सकुशल हैं।

गाजियाबाद के ग्राम करहेड़ा निवासी विशाल शर्मा ने बताया कि वह शनिवार सुबह दिल्ली से सहारनपुर अपनी ब्रेजा कार से जा रहे थे। दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर काठा टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर विपरीत दिशा से आई स्विफ्ट कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी। इससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी कार की खिड़की खोली तो चालक के अलावा एक महिला सवार मिलीं, जिनके शराब के नशे में होने की संभावना है, क्योंकि वो ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे।