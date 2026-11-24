लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दौड़ शुरू होने से पहले ही अंकों का खेल तेज हो गया है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए स्कूलों ने अपने दाखिला फार्मूले तैयार करने शुरू कर दिए हैं।

इस बार भी दाखिले में सबसे बड़ा दांव घर से स्कूल की दूरी पर लगेगा। यानी स्कूल के जितने करीब घर होगा, बच्चे के दाखिले की संभावना उतनी ही मजबूत हो सकती है। कई स्कूल नेबरहुड (पड़ोस) को 100 में से 30 से 70 अंक तक देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भाई-बहन और पूर्व छात्र के बच्चों को भी अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा। दोनों माध्यमों से कर सकेंगे आवेदन... निजी स्कूलों में नर्सरी (बाल वाटिका-1), एलकेजी (बाल वाटिका-2), यूकेजी (बाल वाटिका-3) और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। अभिभावक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे।

स्कूलों को अपने दाखिला मानक और उनके लिए निर्धारित अंक 26 नवंबर तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। कुछ स्कूलों ने फार्मूला तैयार कर लिया है, जबकि कई इसे अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तीन श्रेणी में बनाई गई स्कूल मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन स्कूल ने 100 अंकों का दाखिला फार्मूला तैयार किया है। इसमें नेबरहुड को सबसे ज्यादा 70 अंक दिए गए हैं। स्कूल ने दूरी के आधार पर तीन श्रेणियां बनाई हैं।

शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को 70 अंक, एक से आठ किलोमीटर तक वालों को 60 अंक और आठ किलोमीटर से अधिक दूरी वालों को 50 अंक मिलेंगे। वहीं, सिबलिंग के 20 और एल्युमिनी के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं।

उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के कई स्कूल भी पड़ोस के मानक को 30 से 70 अंक तक देने की तैयारी में हैं। ऐसे में स्कूल के आसपास रहने वाले बच्चों को दाखिले की दौड़ में दूसरों के मुकाबले बढ़त मिल सकती है।