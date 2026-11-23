नितेश कुमार, पूर्वी दिल्ली। निगम उत्तर-पूर्वी जोन में गदंगी से लेकर अवैध धंधें निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं गेस्ट हाउस के लाइसेंस पर ओयो होटल चल रहे हैं, तो कहीं बिना अग्निशमन विभाग की मंजूरी के लोगों की सुरक्षा खतरे में है।

अवैध पार्किंग, खुले में कूड़ा डालने और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर भी रोक नहीं लग पा रही है। उत्तर-पूर्वी जोन की वार्ड कमेटी बैठक में पार्षदों ने इन्हीं समस्याओं को लेकर अधिकारियों पर हमलावर दिखे। इस दौरान पार्षद अधिकारियों के रवैये पर भी जमकर गुस्सा जाहिर करते नजर आए।

अतिक्रमण का उठा मुद्दा कर्दमपुरी के पार्षद मुकेश बंसल ने कब्रिस्तान और श्मशान घाट के आसपास अतिक्रमण का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि करदमपुरी पुलिया पर अतिक्रमण के कारण अंतिम यात्रा निकालने में भी परेशानी होती है। पूर्व चेयरमैन पुनीत शर्मा और मौजपुर के पार्षद अनिल गौड़ ने गेस्ट हाउस के लाइसेंस पर चल रहे ओयो होटलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई प्रतिष्ठानों में अग्निशमन विभाग की मंजूरी नहीं है और बाहर निकलने के रास्ते भी सीमित हैं।

जिम्मेदारी के बावजूद भी डाला जा रहा कूड़ा अनिल गौड़ ने अपने वार्ड में दूसरे वार्डों का कूड़ा डाले जाने पर नाराजगी जताई। गोकुलपुरी के पास खुले कूड़ा संपीड़न केंद्र पर पार्षदों ने मेट्रो वेस्ट कंपनी की लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी होने के बावजूद खुले में कूड़ा डाला जा रहा है।

पार्षद मोहिनी जिनवाल ने रोड नंबर-70 और कब्रिस्तान रोड पर टूटे ढलाव घरों तथा अवैध पार्किंग से हो रही समस्या को लेकर सवाल खड़ी की। नेहरू विहार के पार्षद अरुण भाटी ने करावल नगर रोड पर अवैध पार्किंग और आवारा पशुओं के साथ सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया।