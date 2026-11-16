दिल्ली में लग्जरी घर खरीदने का मौका, 28 को बोली और 30 नवंबर को ई-नीलामी; फ्लैट का रिजर्व प्राइस बढ़ा

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। एनबीसीसी ने सरोजिनी नगर स्थित अपने प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट 'एवेन्यू टावर्स' के शेष बचे 49 समेत कुल 66 अपार्टमेंट्स के लिए फिर से बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसके लिए 30 नवंबर को ई-नीलामी होगी।

पात्र खारीदारों से 28 नवंबर तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं। बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को भी नीलामी हुई थी, जिसमें कुल 262 अपार्टमेंट्स में से 49 को रद कर दिया गया था।

वहीं इससे पहले की प्रक्रिया में भी 17 अपार्टमेंट बचे थे। हालांकि इस बार की नीलामी प्रक्रिया में पिछली बार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

एनबीसीसी ने 24 अक्टूबर को हुई ई-नीलामी के एच-1 यानी सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को अपात्र घोषित किया है। यानी जिन प्रभावित खरीदारों ने स्वयं को एच-1 घोषित करते हुए कोर्ट का रुख किया था।

अब वे भी प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट खरीदने की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

बिड दस्तावेज के मुताबिक एक वैध पैन कार्ड का इस्तेमाल केवल एक आवासीय फ्लैट के लिए आवेदन करने और बोली लगाने के लिए किया जा सकता है।

कोई भी बोली लगाने वाला एक ही पैन कार्ड का इस्तेमाल करके अलग-अलग यूजर अकाउंट से कई आवेदन जमा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक से अधिक यूनिट हासिल नहीं कर सकती है।