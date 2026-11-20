जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज वसूलने की एमसीडी की कोशिश अब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी है।

वर्ष 2016 के ठोस कचरा प्रबंधन उपनियमों में हर रिहायशी और व्यावसायिक संपत्ति से मासिक यूजर चार्ज लेने का प्रविधान किया गया था, लेकिन 10 साल बाद भी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है।

अब नए प्रस्ताव के तहत संपत्ति की श्रेणी और आकार के आधार पर मासिक शुल्क लेने की तैयारी है।

विरोध के बाद वापस लेना पड़ा प्रस्ताव

एमसीडी ने वर्ष 2025 में नए वित्त वर्ष से यूजर चार्ज लागू करने की तैयारी की थी। हालांकि, लोगों के विरोध के बाद निगम को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। ऐसे में यूजर चार्ज लागू करना एमसीडी के सामने अब भी चुनौती बना हुआ है।

संपत्ति के आकार से तय होगा शुल्क नए प्रस्ताव में A से D और E से H श्रेणी की संपत्तियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। 50 वर्ग गज तक के मकानों से A से D श्रेणी में 75 रुपये और E से H श्रेणी में 40 रुपये प्रतिमाह लेने का प्रस्ताव है।