जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में गंदगी फैलाने, गीला-सूखा कचरा अलग नहीं करने और खुले में कचरा जलाने पर अब ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। एमसीडी की स्थायी समिति ने ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम-2026 को मंजूरी दे दी है।

नए प्रस्ताव में अलग-अलग उल्लंघनों पर जुर्माना 50 से 150 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ हर साल स्वत: 5 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

निगम सदन की मंजूरी बाकी

स्थायी समिति से मंजूरी मिलने के बाद नए उपनियमों को अब निगम सदन की बैठक में रखा जाएगा। सदन की मंजूरी मिलने के बाद ही ये लागू हो सकेंगे।

एमसीडी ने इन्हें नए वित्त वर्ष से लागू करने का लक्ष्य रखा है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर भी बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

कचरा अलग नहीं करने पर 500 रुपये

नए उपनियमों के तहत घरों से निकलने वाले कचरे को चार श्रेणियों में अलग-अलग नहीं करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है।

इसमें गीला, सूखा, सेनेटरी और खतरनाक कचरा शामिल है। रेहड़ी-पटरी वालों की ओर से कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने पर भी जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर अब 500 रुपये के बजाय 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं, खुले में कचरा जलाने पर जुर्माने की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

मलबा डालने पर भी बढ़ेगा जुर्माना

निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) मलबे को गलत तरीके से डालने पर भी जुर्माना दोगुना किया गया है। आवासीय परिसरों के लिए यह राशि 2,000 रुपये और गैर आवासीय परिसरों के लिए 10,000 रुपये होगी।