जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मंगाई गई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों के बेड़े में दस मशीनें और शामिल हो गई हैं। इससे कुल मशीनों की संख्या 77 हो गई है।

शेष 60 मशीनों को चरणबद्ध तरीके से फरवरी 2027 तक एमसीडी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इससे कुल मशीनों की संख्या 136 तक पहुंच जाएगी। इसकी वजह से प्रतिदिन पांच हजार किलोमीटर सड़कों की लेन लंबाई की सफाई मशीनों से की जा सकेगी।

वर्तमान में मौजूदा 66 मशीनें 2100 किलोमीटर लेन लंबाई की सफाई कर रही हैं। इन मशीनों को निगम मुख्यालय सिविक सेंटर से सीएम रेखा गुप्ता, महापौर प्रवेश वाही, निगम पार्षदों और अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मशीनों को इटली से मंगाया गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते हवाई मार्ग से इन मशीनों को मंगाया गया है। साथ ही युद्ध के चलते इनके आने में भी देरी हो रही है। मशीनें हवाई मार्ग से आने से इनको लाने की प्रक्रिया भी जटिल हुई है, साथ ही इन्हें लाना भी महंगा हुआ है।

फरवरी 2027 तक बेड़े में शामिल होंगी 60 मशीनें कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई मशीनों में एक सीएनजी और नौ इलेक्ट्रिक मशीनें शामिल हैं। इनके साथ पांच वाटर टैंकर और चार डस्ट डंप वाहन भी लगाए गए हैं।

इनकी मदद से सड़कों से एकत्रित धूल और कचरे को समय पर हटाया जा सकेगा। मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके जरिये कंट्रोल रूम से मशीनों की आवाजाही, काम के घंटे, तय दूरी और एकत्रित धूल की मात्रा की निगरानी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस ये मशीनें दिल्ली की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सड़क की धूल प्रदूषण का बड़ा कारण है। ऐसे में मशीनों के जरिये सफाई और धूल नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।