जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली का महापौर बनने के बाद प्रवेश वाही ने चार माह में दूसरी बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पूर्व चार माह पहले जुलाई में शाह से शिष्टाचार भेंट की थी।

इसके बाद शिष्टाचार भेंट में मिले सुझाव और निर्देशों पर अब महापौर ने अपने कार्यभार संभालने के बाद निगम द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की रिपोर्ट सौंपी है।

निगम द्वारा जारी बयान के अनुसार मुलाकात मंगलवार को हुई थी। मुलाकात के बाद महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि गृह मंत्री ने निगम के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता एवं तीव्रता लाने के महत्वपूर्ण सुझाव एवं संकेत प्रदान किए।

कूड़ा निस्तारण और डलावों को खत्म करने पर चर्चा वाही ने अमित शाह को निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण एवं डलावों को समाप्त करने की दिशा में चल रहे कार्यों की ब्यौरेवार जानकारी प्रदान की। कूड़े से बिजली बनाए जाने की चार नई परियोजनाएं, जो तेहखण्ड, ओखला, गाजीपुर तथा भलस्वा में शुरू होने जा रही हैं, उसकी भी जानकारी प्रदान की।