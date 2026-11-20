निहाल सिंह, नई दिल्ली। दक्षिण जोन में पार्षदों का समीकरण बदलने जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने पुष्प विहार वार्ड से भाजपा के पार्षद को निर्वाचित घोषित कर दिया है।

आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दिल्ली नगर निगम को भी भेज दी है। हालांकि, इस फैसले को आम आदमी पार्टी के पार्षद ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर सुनवाई होनी है। अदालत के फैसले के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग की ओर से निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद अब निगम सदन में पार्षद के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए महापौर निगम सदन की बैठक बुला सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद पार्षद दक्षिण जोन की बैठकों में भी हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि, हाई कोर्ट में लंबित याचिका के चलते इस प्रक्रिया पर अदालत के आदेश का असर पड़ सकता है।

बदल जाएंगे राजनीतिक समीकरण इस घटनाक्रम से दक्षिण जोन में राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएगा। जोन में कुल 23 पार्षदों में भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास 10-10 पार्षद थे। कांग्रेस के दो पार्षद हैं, जबकि एक पार्षद के निधन के कारण सीट खाली है।