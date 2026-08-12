दिल्ली में बनेंगे 20 लाख फ्लैट और मेट्रो स्टेशनों के पास TOD जोन, वर्टिकल डेवलपमेंट को लेकर DDA की बड़ी तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी के सुनियोजित विकास के लिए बहुप्रतीक्षित ''मास्टर प्लान'' को लेकर जारी लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बुधवार को एलजी व डीडीए अध्यक्ष टीएस संधु की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में ''मास्टर प्लान फार दिल्ली-2047'' को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई।

डीडीए अब इस अंतिम प्रस्ताव को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।



इससे पहले डीडीए ने 28 फरवरी 2023 को ''मास्टर प्लान-2041'' को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन कई समय-सीमाएं बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसके क्षितिज वर्ष को बढ़ाकर 2047 करने पर विचार किया, ताकि इसे प्रधानमंत्री के ''विकसित भारत 2047'' के राष्ट्रीय विजन से पूरी तरह जोड़ा जा सके।

लैंड पूलिंग नीति के तहत 20 लाख नए फ्लैट बनाने का लक्ष्य दिल्ली के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए ''मास्टर प्लान 2047'' के तहत राजधानी में रिहाइश और बुनियादी ढांचे का बड़ा रोडमैप तैयार किया गया है। वर्ष 2047 तक दिल्ली की अनुमानित आबादी और उसकी रिहायशी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 20 लाख नए फ्लैटों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में भी सुधार किया गया है। एफएआर 200 तक तो रखा ही जा सकता है, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इसे बढ़ाया भी जा सकेगा।

यमुना को बांटा जाएगा दो जोन में मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में यमुना के पुनर्जीवन से जुड़ी विस्तृत योजना भी शामिल रहेगी। सबसे खास बात यह कि यमुना को दो जोन में बांटा जाएगा। एक जोन खाली रहेगा जबकि दूसरे जोन में मनोरंजक और आनंददायक गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी।

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कम आबादी वाले क्षेत्रों में बन सकेंगे छोटे फार्म हाउस मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट के अनुसार कम आबादी वाले क्षेत्रों में अब एक एकड़ क्षेत्र में फार्म हाउस बनाए जा सकेंगे। इसके लिए बिना किसी परेशानी अनुमति मिल जाएगी। यूईआर दो के आसपास 250 मीटर के दायरे में हाइराइज बिल्डिंग बन सकेंगी।