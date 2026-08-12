दिल्ली वालों के लिए NOC का झंझट खत्म, 50 साल पुराने DDA मकानों का कायाकल्प; मास्टर प्लान 2047 को हरी झंडी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी के सुनियोजित विकास के लिए बहुप्रतीक्षित 'मास्टर प्लान' को लेकर जारी लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ।

बुधवार को एलजी व डीडीए अध्यक्ष टीएस संधु की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में 'मास्टर प्लान फार दिल्ली-2047' को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई।

डीडीए अब इस अंतिम प्रस्ताव को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

2041 से बढ़कर 2047 हुआ मास्टर प्लान का लक्ष्य

इससे पहले डीडीए ने 28 फरवरी 2023 को 'मास्टर प्लान-2041' को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन कई समय-सीमाएं बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसके क्षितिज वर्ष को बढ़ाकर 2047 करने पर विचार किया, ताकि इसे प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विजन से पूरी तरह जोड़ा जा सके।