Delhi-Dehradun Highway और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल, मेरठ शहर की सड़कों से भी बल्लियां हटाने का काम शुरू

जागरण संवाददाता, मेरठ। कावड़ यात्रा के समापन के साथ ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे तथा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर सभी प्रकार वाहनों के आवागमन शुरू हो गया है। इससे लोगों को राहत मिली है। शहर के भी सभी मार्गो पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है।

नगर निगम ने शहर व हाईवे पर लगी बेरीकेडिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। एसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शाम तक बेरीकेडिंग हटा ली जाएगी। कावड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे तथा दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भारी वाहनों का आगमन पूरी तरह बंद कर दिया गया था। कांवड़ियों के लिए पुलिस ने एक साइड आरक्षित कर दी थी। इससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।

मंगलवार को जलाभिषेक के साथ ही कांवड़ यात्रा का समापन हो गया। शाम से ही पुलिस ने हाईवे पर लगे बेरीकेडिंग हटा दिए। हाईवे के अलावा शहर के बेरीकेडिंग भी हटाने का काम शुरू हुआ। इससे लोगों को राहत मिली।

जिन कॉलोनी के बाहर रास्ता बंद था उसे भी खोल दिया गया। अन्य अवरोध को हटाया गया मंगलवार रात से ही शहर एवं हाईवे पर वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से संचालित होने लगा। बाहर से आने वाले वाहनों को इससे राहत मिली।

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