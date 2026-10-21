दिल्ली में जमीन के सर्किल रेट 20 गुना बढ़ाने की मांग, क्या किसानों को मिलेगा 10 करोड़ प्रति एकड़? बैठक 23 को

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली में भूमि के 20 गुणा सर्किल रेट बढ़ाने की मांग पर जल्द फैसला होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने की योजना तैयार कर ली है, अब केंद्र सरकार की बैठक में इस पर चर्चा होनी है। इसे लेकर केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बैठक बुलाई है।

किसान मांग रहे 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ सर्किल रेट इस बैठक में आवासीय और कृषि भूमि के नए सर्किल रेट लागू करने को लेकर चर्चा होनी है। फिलहाल, दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किल रेट 53 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित है जो 2008 से नहीं बढ़ा है। सर्किल रेट 20 गुना तक बढ़ाने की मांग उठ रही है, किसान इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ करने की मांग कर रहे हैं।

कितने सर्किल रेट पर लग सकती है मुहर? दिल्ली में आवासीय का 2014 और कृषि भूमि का सर्किल रेट 2008 से नहीं बढ़ा है। सरकार जमीन की स्थिति और इलाके के हिसाब से दरें तय करने पर विचार कर रही है। सर्किल रेट कितना बढ़ेगा यह तो सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।

हालांकि, सूत्रों की मानें तो दिल्ली में रिहायशी संपत्तियों में सर्किल रेट अलग-अलग इलाकों के हिसाब से 10 से लेकर 40 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। वहीं, खेती की जमीन पर ढाई से लेकर पांच करोड़ प्रति एकड़ सर्किल रेट बढ़ सकता है।

आम जनता, आरडब्ल्यूए और किसानों से से मांगी थीं आपत्तियां दिल्ली में पिछले 17 साल बाद कृषि योग्य जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। जिसे देखते हुए दिल्ली के किसान अपनी जमीन से साढे़ आठ करोड़ से लेकर 10 करोड़ प्रति एकड़ तक के सर्किल रेट करने तक की मांग कर रहे हैं।

जून 2025 में सीएम रेखा गुप्ता ने सर्किल रेट की समीक्षा के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में आम जनता, आरडब्ल्यूए और किसानों से 15 दिनों के लिए सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थीं।

15 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो गई समयसीमा समिति आवासीय और कृषि योग्य जमीन को लेकर अपनी राय शामिल कर रिपोर्ट सरकार को सौेप चुकी है। इसे लेकर सरकार स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं। जिसमें कृषि योग्य जमीन और आवासीय इलाकों के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को कई गांवों की ओर से पत्र भी लिखा गया है। सरकार की ओर सर्किल रेट को लेकर से मांगे गए सुझाव देने की तारीख 15 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो गई थी।