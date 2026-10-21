दिल्ली की ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को नोटिस पर भड़के मीरवाइज, पूछा- क्या वक्फ की सुरक्षा में नाकाम हैं अधिकारी?

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर के मीरवाइज डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और अंजुमन-ए-शरी-ए-शियान के अध्यक्ष, आगा सैयद हसन मौसवी अल-सफावी ने नई दिल्ली की ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को छह दिन में खाली करने के कथित नोटिस पर गंभीर चिंता जताई है। दोनों ने सवाल उठाया कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मस्जिद को बचाने में वक्फ अधिकारी नाकाम क्यों नजर आ रहे हैं।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज ने कहा कि यह मस्जिद 1977 से अधिसूचित वक्फ संपत्ति है और एक सूचीबद्ध विरासत स्थल भी है। इसके बावजूद बेदखली की कार्रवाई की खबरें धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं।

मीरवाइज ने पूछा कि क्या मुस्लिम इबादतगाहों के लिए यही नया सामान्य नियम बनता जा रहा है? उन्होंने वक्फ संशोधनों और मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के लिए नियुक्त नामित सदस्यों की भूमिका का विरोध दोहराया। संपत्तियों की सुरक्षा पर खड़े किए सवाल उन्होंने चेताया कि यदि ऐसी मस्जिद भी सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? यह मामला वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता, जवाबदेही और धार्मिक संपत्तियों में मनमाने हस्तक्षेप से बचाव पर बहस को फिर तेज करता है।