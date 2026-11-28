राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली के आसमान में विश्व भर की पतंगें उड़ेंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 15 से 17 जनवरी 2027 तक बांसेरा में चौथा पतंग उत्सव आयोजित करेगा।

इस उत्सव में 20 देशों के 50 अंतरराष्ट्रीय और 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 54 भारतीय पतंगबाज हिस्सा लेंगे।

20 देशों के 50 अंतरराष्ट्रीय पतंगबाज लेंगे हिस्सा

आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ट्यूनीशिया समेत कई देशों के पतंगबाज इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। वहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी के पतंगबाज शामिल होंगे।