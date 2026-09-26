सोने की महंगाई के बीच हल्के गहनों का क्रेज, दिल्ली ज्वेलरी फेयर में 3000 ब्रांड और 1.5 लाख से ज्यादा डिजाइन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अगर आपको सोने, चांदी, हीरे और दूसरे कीमती गहनों के नए डिजाइन देखने में दिलचस्पी है तो दिल्ली में चल रही ज्वेलरी प्रदर्शनी खास आकर्षण का केंद्र है।

शनिवार से सोमवार तक भारत मंडपम में आयोजित तीन दिवसीय दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर में देशभर के आभूषण कारोबारियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। इस प्रदर्शनी का उदघाटन शनिवार को सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया।



प्रदर्शनी में हाल नंबर एक से पांच में 650 से अधिक प्रदर्शक, 3000 से ज्यादा ब्रांड और 1.5 लाख से अधिक डिजाइन देखने को मिलेंगे। पारंपरिक भारतीय आभूषणों से लेकर आधुनिक डिजाइन तक, लोगों को गहनों की बदलती पसंद को करीब से देखने का मौका मिलेगा। चांदी के आभूषणों के लिए विशेष मंडप और आभूषण बनाने वाली मशीनों के लिए अलग बड़ा हाल भी आकर्षण का केंद्र है।