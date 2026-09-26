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Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 26 Sep 2026 09:06 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में 26 सितंबर को विभिन्न खाद्य पदार्थों, अनाज, दलहन, तिलहन और सराफा के भावों में बदलाव ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्य पदार्थों के भाव में बदलाव

  2. दलहन, अनाज, तिलहन और सराफा के ताजा रेट जारी

  3. सोना-चांदी, गेहूं, दाल, तेल के नए भाव देखें

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के थोक बाजार में शनिवार 26 सितंबर को कई खाद्य पदार्थों के भाव में बदलाव देखने को मिला। दलहन में अरहर फूल 12,800 से 12,900 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर स्पेशल 10,400 से 10,500 रुपये पर पहुंच गई। चना दाल का भाव भी 7,900 से 8,000 रुपये रहा। मटर दाल 5,400 से 5,500 रुपये और मसूर दाल 7,275 से 7,325 रुपये प्रति क्विंटल रही।

अनाज में गेहूं दड़ा 2,600 से 2,700 रुपये, गेहूं फार्म 2,850 से 2,900 रुपये और बाजरा 2,000 से 2,100 रुपये रहा। तिलहन में लाही 7,500 से 7,600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11,500 से 12,600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सरसों कोल्हू तेल 17,400 से 17,500 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 72,000 से 72,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,37,500 रुपये प्रति किग्रा और सोना बिस्कुट 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ।

शनिवार, 26 सितंबर बाजार भाव 

जिंस / सामान (इकाई) भाव (रुपये में)
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600 - 2700
आर.आर. 21 2750 - 2800
गेहूं फार्म 2850 - 2900
जौ 2600 - 2700
ज्वार 2100 - 3000
बाजरा 2000 - 2100
मकाई 2000 - 2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6250 - 6350
अरहर 6400 - 6600
मसूर 5800 - 6000
मटर 4400 - 4500
उड़द हरा 8800 - 9200
उड़द काला 7000 - 8300
मूंग 7300 - 7500
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12800 - 12900
अरहर स्पेशल 10400 - 10500
चना दाल 7900 - 8000
मटर दाल 5400 - 5500
मसूर मलका 7050 - 7100
मसूर दाल 7275 - 7325
उड़द दाल 8200 - 13200
उड़द धोवा 9000 - 11000
मूंग दाल 7800 - 9200
मूंग धोवा 8500 - 10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800 - 4000
बासमती 1 नं. 10500 - 11000
सेला 3000 - 4000
बासमती 2 नं. 7000 - 8000
आटा-मैदा-सूजी (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580 - 1600
मैदा 1610 - 1660
सूजी 1660 - 1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7500 - 7600
अलसी 6900 - 7000
अण्डी 5100 - 5200
तिल्ली 8000 - 11000
मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11500 - 12600
मूंगफली दाना (बटाली) 11600 - 13200
सेहुंआ 5000 - 5500
तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू तेल 17400 - 17500
अलसी तेल 16300 - 16400
अण्डी तेल 14300 - 16400
सरसों खली 3000 - 3100
अलसी खली 7800 - 7900
अण्डी खली 1400 - 1450
वनस्पति, गुड़ एवं शक्कर
वनस्पति (बावर्ची / मयूर) (प्रति 15 ली.) 2200 - 2299
मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900 - 6000
देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल) 5900 - 6000
शक्कर दाना (M.30) (प्रति क्विंटल) 4900 - 5000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 72000 - 72500
औरैय्या 69000 - 70000
माधौगढ़ 70000 - 71000
बारदाना, सुतली एवं रुई
बारदाना (3 वी.एस.) 5200 - 6500
बारदाना (हरा पट्टा) 7000 - 7200
बारदाना (बीटी) 8600 - 8800
सुतली (72 इंच) (प्रति क्विंटल) 17500 - 18500
सुतली (90 इंच) (प्रति क्विंटल) 20000 - 21000
रुई (देशी बंगाल) (प्रति क्विंटल) 15000 - 15500
सराफा बाज़ार (चांदी / सोना)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 237500
चांदी सिक्का (प्रति नग) 2400 - 2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 155000
गिन्नी (प्रति नग) 115400 - 115900