Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव
कानपुर के थोक बाजार में 26 सितंबर को विभिन्न खाद्य पदार्थों, अनाज, दलहन, तिलहन और सराफा के भावों में बदलाव ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्य पदार्थों के भाव में बदलाव
दलहन, अनाज, तिलहन और सराफा के ताजा रेट जारी
सोना-चांदी, गेहूं, दाल, तेल के नए भाव देखें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के थोक बाजार में शनिवार 26 सितंबर को कई खाद्य पदार्थों के भाव में बदलाव देखने को मिला। दलहन में अरहर फूल 12,800 से 12,900 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर स्पेशल 10,400 से 10,500 रुपये पर पहुंच गई। चना दाल का भाव भी 7,900 से 8,000 रुपये रहा। मटर दाल 5,400 से 5,500 रुपये और मसूर दाल 7,275 से 7,325 रुपये प्रति क्विंटल रही।
अनाज में गेहूं दड़ा 2,600 से 2,700 रुपये, गेहूं फार्म 2,850 से 2,900 रुपये और बाजरा 2,000 से 2,100 रुपये रहा। तिलहन में लाही 7,500 से 7,600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11,500 से 12,600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ। सरसों कोल्हू तेल 17,400 से 17,500 रुपये रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 72,000 से 72,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,37,500 रुपये प्रति किग्रा और सोना बिस्कुट 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ।
शनिवार, 26 सितंबर बाजार भाव
|जिंस / सामान (इकाई)
|भाव (रुपये में)
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600 - 2700
|आर.आर. 21
|2750 - 2800
|गेहूं फार्म
|2850 - 2900
|जौ
|2600 - 2700
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2000 - 2100
|मकाई
|2000 - 2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6250 - 6350
|अरहर
|6400 - 6600
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|4400 - 4500
|उड़द हरा
|8800 - 9200
|उड़द काला
|7000 - 8300
|मूंग
|7300 - 7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12800 - 12900
|अरहर स्पेशल
|10400 - 10500
|चना दाल
|7900 - 8000
|मटर दाल
|5400 - 5500
|मसूर मलका
|7050 - 7100
|मसूर दाल
|7275 - 7325
|उड़द दाल
|8200 - 13200
|उड़द धोवा
|9000 - 11000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|आटा-मैदा-सूजी (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580 - 1600
|मैदा
|1610 - 1660
|सूजी
|1660 - 1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7500 - 7600
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|8000 - 11000
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|11500 - 12600
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11600 - 13200
|सेहुंआ
|5000 - 5500
|तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू तेल
|17400 - 17500
|अलसी तेल
|16300 - 16400
|अण्डी तेल
|14300 - 16400
|सरसों खली
|3000 - 3100
|अलसी खली
|7800 - 7900
|अण्डी खली
|1400 - 1450
|वनस्पति, गुड़ एवं शक्कर
|वनस्पति (बावर्ची / मयूर) (प्रति 15 ली.)
|2200 - 2299
|मंगलोर लड्डू गुड़ (प्रति क्विंटल)
|5900 - 6000
|देशी भेली गुड़ (प्रति क्विंटल)
|5900 - 6000
|शक्कर दाना (M.30) (प्रति क्विंटल)
|4900 - 5000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|72000 - 72500
|औरैय्या
|69000 - 70000
|माधौगढ़
|70000 - 71000
|बारदाना, सुतली एवं रुई
|बारदाना (3 वी.एस.)
|5200 - 6500
|बारदाना (हरा पट्टा)
|7000 - 7200
|बारदाना (बीटी)
|8600 - 8800
|सुतली (72 इंच) (प्रति क्विंटल)
|17500 - 18500
|सुतली (90 इंच) (प्रति क्विंटल)
|20000 - 21000
|रुई (देशी बंगाल) (प्रति क्विंटल)
|15000 - 15500
|सराफा बाज़ार (चांदी / सोना)
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|237500
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|2400 - 2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|155000
|गिन्नी (प्रति नग)
|115400 - 115900