दिल्ली में अवैध निर्माण बना मौत का पैगाम? सामने आई इस सच्चाई से खुली MCD अधिकारियों की कलई

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह के निजी निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। इसके बावजूद बिना नक्शा पास कराए हो रहे अवैध निर्माण के दौरान इमारत गिरने से दो लोगों की मौत ने व्यवस्था की कलई खोल दी है।

मामला तब और गंभीर हो जाता है, जब एमसीडी को दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही शिकायत दी थी। इसके बाद एमसीडी ने निरीक्षण में यह कहकर मामले को रफा-दफा कर दिया कि मकान मालिक वहां मरम्मत करा रहा था।

आंखें मूंदे रहे एमसीडी के अधिकारी इसके बाद न तो एमसीडी के किसी अधिकारी ने इस इमारत का निरीक्षण किया और न ही चार से पांच माह में तीन मंजिला अवैध इमारत खड़ी होने के बाद इसके निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश की, बल्कि एमसीडी के इंजीनियर आंखें मूंदकर बैठे रहे। एमसीडी ने स्वयं अपनी आंतरिक जांच में इस बात को स्वीकार किया है।

एमसीडी की रिपोर्ट के अनुसार, निगम ने 28 अप्रैल 2026 को ही इमारत के मालिक को एक एडवाइजरी जारी की थी कि वह अपनी खस्ताहाल इमारत को ठीक करा लें। साथ ही किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में मरम्मत का कार्य कराने के बाद उसका स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट जमा कराने को कहा था।

पुलिस को मिली थी अवैध निर्माण की सूचना इसी बीच दिल्ली पुलिस ने 15 जून को संपत्ति में अवैध निर्माण की सूचना दी। इस शिकायत के बाद एमसीडी ने जब निरीक्षण किया तो संपत्ति मालिक इमारत की मरम्मत कराते हुए मिला। लेकिन, इसके बाद एमसीडी ने कोई निगरानी नहीं की और भवन मालिक ने बिना किसी मंजूरी के दूसरी और तीसरी मंजिल का अवैध निर्माण कर लिया।

चार से पांच माह तक चले इस निर्माण को न तो एमसीडी के किसी इंजीनियर ने देखा और न ही किसी अन्य कर्मचारी ने। हालांकि, एमसीडी की जांच में यह भी सामने आया है कि संपत्ति मालिक समीउल्लाह ने निगम को गुमराह करने की मंशा से इमारत के चार मंजिला होने का संपत्ति कर जमा किया था, ताकि वह अपने रिकॉर्ड से यह साबित कर सके कि उसका निर्माण पहले से मौजूद था और उसने कोई नया निर्माण नहीं कराया है।