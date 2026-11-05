ब्याज माफी योजना 2026: उत्तर प्रदेश में 10 लाख तक के बकाये पर पूरा ब्याज होगा माफ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुराने कर बकाये और ब्याज के बोझ से परेशान व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 को लेकर गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

समस्त व्यापार मंडल के तत्वावधान में गोरखपुर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने योजना के प्रविधानों और लाभों की जानकारी दी। व्यापारियों से निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई।

बतौर मुख्य अतिथि राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर (सेक्टर-8) नृपेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि योजना के तहत पुराने कर विवादों का निस्तारण कर व्यापारियों को आर्थिक राहत देने का प्रयास किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मुकेश कुमार रस्तोगी ने भी योजना की पात्रता और ब्याज में मिलने वाली छूट की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ 16 अक्टूबर 2026 से 16 जनवरी 2027 तक लिया जा सकता है। 31 दिसंबर 2025 तक के पात्र बकाया कर मामलों में मूल बकाये की राशि के अनुसार ब्याज में छूट मिलेगी। 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर पूरा ब्याज माफ होगा।