डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर संदिग्ध ने जबरन घुसने की कोशिश की। लेकिन, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने बिना देर किए उसे फौरन दबोच लिया। अब तक उसके पास से कोई वैध दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जैसे ही उस व्यक्ति को जबरन अंदर दाखिल होते हुए देखा गया, तो क्विक रिसपॉन्स टीम ने इसकी सूचना सीआईएसएफ को दी। जिसके बाद उसे फौरन दबोच लिया गया। इस घटना को एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक के रूप में देखा जा रहा है। जिसकी जांच की जा रही है।

पेशेवर अंदाज में संभाला गया पूरा मामला.. वहीं, सीआईएसएफ ने इस घटना के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर भी जानकारी दी। पोस्ट के मुताबिक, जवानों की सतर्कता और पेशेवर तरीके से जिस अंदाज में इस पूरी घटना को संभाला गया, उसके परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को धरातल पर उतरने से पहले ही टाल दिया गया।

वैसे किसी भी व्यक्ति का इस तरह से बिना किसी वैध दस्तावेज के एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो जाना सुरक्षा के चूक से जुड़ा मामला है। सुरक्षा-व्यवस्था में मुस्तैद CISF सीआईएसएफ के मुताबिक, हमारे जवान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे जवान एयरपोर्ट पर होने वाली हर गतिविधियों पर अपनी नजर बनाएं रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो।