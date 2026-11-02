शक में हैवान बना पति, दिल्ली के अशोक विहार में पत्नी पर हथौड़े से हमला; गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी पति संजय ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला संगीता (28) को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। 8 साल पहले हुई थी शादी पुलिस के अनुसार, संजय (31) मूलरूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है और पेशे से राजमिस्त्री है। उसकी शादी संगीता से करीब आठ साल पहले हुई थी। दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं। संगीता वजीरपुर स्थित बर्तन की फैक्ट्री में काम करती है।