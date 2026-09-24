दिल्ली में बाइक की टक्कर से सड़क पर गिरीं महिला होमगार्ड, पीछे से आए ट्रक ने कुचला; मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। खजूरी फ्लाईओवर के पास सड़क पार कर रही महिला होमगार्ड कोबाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही होमगार्ड सड़क पर गिर गई, पीछे से रहे एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिव विहार निवासी सुनीता (55) के रूप में हुई है। जहां हादसा हुआ, वहां पर फुटओवर ब्रिज नहीं था। पुलिस ने ट्रक और बाइक चालक को हिरासत में ले लिया है।

उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12:18 बजे खजूरी खास थाना पुलिस को खजूरी फ्लाईओवर की शुरुआत के पास सड़क हादसे में महिला के घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि राहगीर घायल महिला को उपचार के लिए जेपीसी अस्पताल ले जा चुके हैं। अस्पताल में डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।