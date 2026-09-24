POCSO से लेकर बाल श्रम तक, दिल्ली बाल आयोग के सामने 3 माह में आए 377 मामले; 56 केस में लिया स्वत: संज्ञान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के पुनर्गठन के बाद जुलाई से सितंबर महीने के दौरान आयोग को कुल 377 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इसमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज 38 मामले भी शामिल हैं।

विभागवार शिकायतों का आंकड़ा आयोग को मिली कुल 377 शिकायतों में सबसे अधिक मामले शिक्षा के अधिकार (आरटीई) से जुड़े हैं। इसके अलावा, आयोग ने विभिन्न मामलों में 56 बार स्वतः संज्ञान भी लिया है। शेष आंकड़े मामले की गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं...

शिक्षा का अधिकार 206 शिकायतें किशोर न्याय 87 शिकायतें पोक्सो मामले 38 शिकायतें लापता बच्चे 17 शिकायतें बाल श्रम 16 शिकायतें स्वास्थ्य एवं पोषण 13 शिकायतें गंभीर मामलों पर कार्रवाई और पोक्सो जागरूकता अभियान डीसीपीसीआर अध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आयोग ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही, आयोग दिल्लीभर में बच्चों, अभिभावकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए पोक्सो जागरूकता अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य ध्यान 'सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श', अपराधों की रिपोर्टिंग और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर है। आयोग ने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और एमसीडी महापौर से स्कूलों में नियमित और अनिवार्य आत्मरक्षा कक्षाएं शुरू करने का भी आग्रह किया है।