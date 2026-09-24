कानपुर से दिल्ली के बीच रोजाना चलेगी नई ट्रेन, जानिए पूरा शेड्यूल
रेल मंत्रालय ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई दैनिक मेल ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच रोजाना नई मेल ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के अनुसार, नई सेवा से दोनों शहरों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा और यात्रियों को रात में सफर करने का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
नई ट्रेन 14153/14154 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार-कानपुर सेंट्रल मेल के नाम से संचालित होगी। अधिकारियों के अनुसार, कानपुर सेंट्रल से ट्रेन रात 8:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 14154 आनंद विहार से रात 11:25 बजे चलेगी और सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।
मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन दोनों दिशाओं में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कानपुर से आनंद विहार की यात्रा में करीब आठ घंटे 10 मिनट, जबकि वापसी में लगभग आठ घंटे लगेंगे।
नई ट्रेन के रास्ते में आठ ठहराव होंगे। इनमें फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद स्टेशन शामिल हैं।
रेल मंत्रालय ने कहा कि दैनिक सेवा से कानपुर और दिल्ली के बीच यात्रियों को अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा। इससे कानपुर, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद और दिल्ली क्षेत्र के बीच आवागमन को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)