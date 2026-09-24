कानपुर से दिल्ली के बीच रोजाना चलेगी नई ट्रेन, जानिए पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच रोजाना नई मेल ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के अनुसार, नई सेवा से दोनों शहरों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा और यात्रियों को रात में सफर करने का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

नई ट्रेन 14153/14154 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार-कानपुर सेंट्रल मेल के नाम से संचालित होगी। अधिकारियों के अनुसार, कानपुर सेंट्रल से ट्रेन रात 8:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 14154 आनंद विहार से रात 11:25 बजे चलेगी और सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।