जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत रद करने की मांग वाली एंटी-करप्शन ब्रांच की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को होगी। एसीबी ने याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने तीन सितंबर को जमानत देते हुए जांच एजेंसी की आलोचना की थी और कहा था कि सत्येंद्र जैन को अचानक और जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया।