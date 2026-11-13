आदेशों की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, सरकार पर लगाया जुर्माना; अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी रकम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत के बार-बार दिए गए आदेशों की अवहेलना करना दिल्ली सरकार को भारी पड़ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए छह सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूला जाए। अधिकारियों की निष्क्रियता का नुकसान अदालत ने अधिकारियों के रवैये को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को कई वर्षों तक बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह मामला सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा है।