आदेशों की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, सरकार पर लगाया जुर्माना; अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी रकम
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेशों को न मानने पर दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया।
जुर्माने की रकम जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी।
यह मामला सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत के बार-बार दिए गए आदेशों की अवहेलना करना दिल्ली सरकार को भारी पड़ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए छह सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूला जाए।
अधिकारियों की निष्क्रियता का नुकसान
अदालत ने अधिकारियों के रवैये को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को कई वर्षों तक बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह मामला सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा है।
किस मामले से जुड़ा आदेश?
कंपनी ने 1996 की पुनर्वास योजना के तहत अपनी औद्योगिक इकाई के बदले वैकल्पिक औद्योगिक भूखंड आवंटित करने की मांग की थी। उसकी इकाई मुंडका के स्वर्ण पार्क स्थित प्लाट नंबर 19 में थी। कंपनी ने वर्ष 2007 में पहली बार हाई कोर्ट का रुख किया था।