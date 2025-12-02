भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर हरियाणा के पहलवानों की चुनौती समाप्त, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के दिसंबर 2023 में हुए चुनावों को चुनौती देने वाली पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यव्रत कादियान की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह कदम याचिकाकर्ताओं के लगातार गैरहाजिर रहने के आधार पर उठाया।

