भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर हरियाणा के पहलवानों की चुनौती समाप्त, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के दिसंबर 2023 में हुए चुनावों को चुनौती देने वाली पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यव्रत कादियान की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह कदम याचिकाकर्ताओं के लगातार गैरहाजिर रहने के आधार पर उठाया।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने 27 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान यह उल्लेख किया कि पिछले दो अवसरों पर भी याचिकाकर्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता अब इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते।
लगातार अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही डब्ल्यूएफआई चुनावों के खिलाफ जारी कानूनी चुनौती औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है।
