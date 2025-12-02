Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर हरियाणा के पहलवानों की चुनौती समाप्त, दिल्ली HC ने खारिज की याचिका

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यव्रत कादियान की भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के दिसंबर 2023 में हुए चुनावों को चुनौती देने वाली पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यव्रत कादियान की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह कदम याचिकाकर्ताओं के लगातार गैरहाजिर रहने के आधार पर उठाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने 27 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान यह उल्लेख किया कि पिछले दो अवसरों पर भी याचिकाकर्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता अब इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते।

    लगातार अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही डब्ल्यूएफआई चुनावों के खिलाफ जारी कानूनी चुनौती औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में, फरीदाबाद में AQI 'खतरनाक' स्तर तक पहुंचा