दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में, फरीदाबाद में AQI 'खतरनाक' स्तर तक पहुंचा
दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 284 दर् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्यूआई.इन के मुताबिक, मंगलवार शाम 6 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 284 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है।
वहीं, एनसीआर के इलाकों का हाल भी बुरा है। फरीदाबाद का एक्यूआई खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। यहां पर एक्यूआई 321 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा में 287, गुड़गांव में 282, गाजियाबाद में 261, हापुड़ में 236 और सोनीपत में एक्यूआई 235 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में है।
शहर और एक्यूआई
- फरीदाबाद- 321 (खतरनाक)
- नोएडा- 287 (गंभीर)
- नई दिल्ली- 284 (गंभीर)
- गुड़गांव- 282 (गंभीर)
- गाजियाबाद- 261 (गंभीर)
- हापुड़- 236 (गंभीर)
- सोनीपत- 235 (गंभीर)
(उपर्युक्त आंकड़ा https://www.aqi.in/real-time-most-polluted-city-ranking से लिया गया है।)
