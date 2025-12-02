दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में, फरीदाबाद में AQI 'खतरनाक' स्तर तक पहुंचा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्यूआई.इन के मुताबिक, मंगलवार शाम 6 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 284 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है।