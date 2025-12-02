Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में, फरीदाबाद में AQI 'खतरनाक' स्तर तक पहुंचा

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 284 दर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंचा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्यूआई.इन के मुताबिक, मंगलवार शाम 6 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 284 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, एनसीआर के इलाकों का हाल भी बुरा है। फरीदाबाद का एक्यूआई खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। यहां पर एक्यूआई 321 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा में 287, गुड़गांव में 282, गाजियाबाद में 261, हापुड़ में 236 और सोनीपत में एक्यूआई 235 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में है।

    शहर और एक्यूआई

    • फरीदाबाद- 321 (खतरनाक)
    • नोएडा- 287 (गंभीर)
    • नई दिल्ली- 284 (गंभीर)
    • गुड़गांव- 282 (गंभीर)
    • गाजियाबाद- 261 (गंभीर)
    • हापुड़- 236 (गंभीर)
    • सोनीपत- 235 (गंभीर)
    (उपर्युक्त आंकड़ा https://www.aqi.in/real-time-most-polluted-city-ranking से लिया गया है।)