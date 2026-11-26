जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अमर कॉलोनी पुलिस थाने के मालखाने से करीब डेढ़ करोड़ मूल्य के आभूषण गायब कर 25 लाख का लोन लेने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्सटेबल संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी करीब 21 दिनों से लापता था। पुलिस ने उसे राजस्थान के महेंद्रगढ़ से पकड़ा। उसकी निशानदेही पर मालखाने से गायब आभूषण बरामद कर लिए गए हैं।

राजस्थान से किया गया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक हेड कॉन्सटेबल संदीप 29 अक्टूबर को शाहीन बाग थाने में आखिरी बार ड्यूटी पर आया था। अगले दिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर साथी पुलिसकर्मी ने उसे फोन किया तो उसने घर पर जरूरी काम होने की बात कही।

इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। 12 नवंबर को उसके भाई ने दिल्ली में संदीप के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संदीप अदालत में तीन मामलों की सुनवाई के दौरान लगातार पेश नहीं हो रहा था।

इसी बीच थाने के मालखाने में रखे जब्त सोने के कुछ आभूषण गायब मिले। जांच में संदीप की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। गिरवी रखकर लिया 25 लाख रुपये का लोन पूछताछ में आरोपी हेड कॉन्सटेबल ने बताया कि उसने तीन मामलों में जब्त कर मालखाने में रखे गए सोने के आभूषण एक निजी लोन कंपनी में गिरवी रखकर करीब 25 लाख रुपये का लोन लिया था।

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर सभी आभूषण बरामद कर लिए। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार के मुताबिक आरोपी ने गहने गिरवी रखकर लोन लेने की बात स्वीकार की है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।